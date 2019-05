TREMBLAY, Jean



Au CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Tremblay, époux de madame Odette Lockwell, fils de feu madame Léda Meunier et de feu monsieur Joseph Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sa sœur: Paul M. Afr, Roger (Armande Robillard) et Cécile (feu Herbert Rieper); son beau-frère et sa belle-sœur: Luc M. Lockwell (Lorraine Boulanger); ses neveux et ses nièces de la famille Tremblay: Marc, Lyse (André Lucier), Pierre (Antonietta Cefarelli), de la famille Rieper: Julie R. Schneider, Vicki R. Herbert (Mark Herbert) et de la famille Lockwell: Marie-Pierre, Isabelle (Martin Poirier), Louis-Maxime, Olivier (Alexandra Bonilla) et leur mère Louise Paquin. Remerciements au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement pour la qualité des soins reçus. Une célébration aura lieu à Montréal ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Développement et Paix, tél.: 1-888-234-8533, site internet: https://www.devp.org/fr ou à Les missionnaires d'Afrique, tél. : 514-849-1167 ou le site internet : https://mafr.net/.