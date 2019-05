CÔTÉ, Marie-Jeanne



Le 21 mai 2019, est décédée à la résidence Le Riverain (Lotbinière), à l'âge de 96 ans et 10 mois, madame Marie-Jeanne Côté, fille de feu monsieur Arthur Côté et de feu dame Alma Auger. Elle était la sœur de feu Jean-Marie Côté (feu Jeanne Otis), feu Madeleine (feu Georges Chrétien), Jean-Luc (Fernande Plante), feu Marie-Rose (feu Adelbert Martineau), feu Agathe, Jean-Guy (Denyse Legendre), feu Gilles, feu Étienne (Pauline Leclerc), feu Solange et feu Simon (Claire Vaillancourt); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Laurier-Station et de la résidence Le Riverain pour les bons soins prodigués à Marie-Jeanne.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1 Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4. www.alzheimerchap.qc.caLa direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire