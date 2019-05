SERGERIE, Germain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mai 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé Germain Sergerie, époux de Bernadette Boisvert. Vétéran des Forces armées canadiennes, il demeurait depuis peu à Val Bélair. La famille recevra les condoléances leà 10h àL'inhumation aura lieu au cimetière St-Alphonse de Ville de la Baie à 12h30. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Annie Dore), sa fille Hélène (Michel Duchesneau), ses petits-enfants: Marissa et Leeane Duchesneau de même qu'Olivier Sergerie. Il laisse aussi dans le deuil son frère Gilles (Madeleine Morin) et ses enfants Franck et Pascale, feu sa sœur Lise (Ghislain Boily) et leurs enfants Renée-Claude, Marie-Josée et Anne-Patricia ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital l'Enfant-Jésus, téléphone: (418) 525-4385.