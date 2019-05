MIOTTO, Jeannine Laberge



À l'Hôpital Laval, Québec, le 23 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Laberge, épouse de feu monsieur Gérard Miotto (1927-1987). Née à L'Ange-Gardien, le 16 janvier 1932, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Pouliot et de feu monsieur Eugène Laberge. Elle demeurait à Ste- Famille I.O. et autrefois à L'Ange Gardien. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Madame Laberge laisse dans le deuil son fils: Gilles (Joanne Fortier), elle était également la mère de feu Michel Miotto; ses petits-enfants: Vincent et Jonathan Miotto; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Jean Fillion), René (Pauline Nolin), Micheline, Jean-Paul Laberge (feu Rachelle Laberge) Fernande Beaulieu (feu Paul-Eugène); de la famille Miotto: Jacqueline Laberge (feu Gilbert Mathieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille remercie spécialement les propriétaires (Linda et Steve) et les membres du personnel de la Résidence Ste-Famille I.O. ainsi que tout le personnel médical et hospitalier du 7ème étage - Médecine interne de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don fondation du Cœur et AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8