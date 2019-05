RENAUD, Pierrette Rhéaume



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Pierrette Rhéaume, épouse de monsieur Albert Renaud, fille de feu dame Alice Talbot et de feu monsieur Gérard Rhéaume. Elle demeurait au Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence du corps aule vendredi 31 mai 2019 de 13h à 17h ainsi queoù la famille recevra les condoléances de 9h30 à 10h30.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de Sainte-Françoise-Cabrini sous la direction de laPierrette laisse dans le deuil son époux Albert Renaud; ses enfants: Marie-Claude (Maxime Cayer), Alain (Annie Barsetti), Caroline (Jean Rousseau), Sylvain; ses petits-enfants: Joëlle, Marianne et Alexandre Cayer, Delphine (Paul-André Bédard) et Vincent Renaud, Simon (Annabel Côté) et Mélina Rousseau (Jonathan Beaulieu Cadieux); ses filleules: Michèle Renaud et Nancy Fournier; ses sœurs; son frère; ses belles-sœurs et beaux-frères: Colette Rhéaume (Yves Chayer), Réjean Rhéaume (Lise Paquet), feu Denise Rhéaume, Jocelyne Rhéaume (feu Maurice Vincent), Marjolaine Rhéaume, Laurence Rhéaume, Rolande Rhéaume (Clermont Rhéaume), Doris Rhéaume (Michel Verret), Émile Renaud (Micheline Auclair); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe.