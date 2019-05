GUY, Murielle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2019, à l'âge de 75 ans et 1 mois, est décédée madame Murielle Guy, conjointe de monsieur Pierre St-Hilaire, fille de feu dame Gertrude Laplante et de feu monsieur Alfred Guy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses sœurs; Lorraine (Michel Rouleau) et Lynda (feu Michel Desroches); son filleul Pascal; sa nièce Nadine; les enfants de son conjoint: Sylvain, Nicolas et Valérie ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.