CHOUINARD, Jeannine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 7 mai 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Jeannine Chouinard, conjointe de feu Jacques Breton. Elle était la fille de feu dame Rose-Aimée Bélanger et de feu monsieur Armand Chouinard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Germaine (Jacques Robitaille) et Anne ainsi que Hugues Breton, frère de son conjoint. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (Association pour les enfants atteints de cancer), 2950-A, boul. Laurier, Québec (Qc), G1V 2M4, Tél. : 418-654-2136.