PILOTE, Madeleine Bélanger



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 8 mai 2019, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Madeleine Bélanger, épouse de feu Philippe Pilote, fille de feu madame Marie-Rose Turcotte et de feu monsieur Omer Bélanger. Originaire de Baie-des-Sables, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Charles (Lise Dugal), Michelle (Fabien Pageau), Alain (Ann Auclair), feu Denise, Bernard; son petit-fils Jean-François Pilote (Audrey Blanchette) et leurs trois filles (Noémy, Alex-Ann, Mylène); ses sœurs: Soeur Rita et Thérèse (feu Hector St-Laurent); ainsi que plusieurs autres parents et amis.de 13h30 à 17h30, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Félicien à une date ultérieure. La famille et les proches désirent remercier le personnel des soins palliatifs du Foyer Charlesbourg pour les soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à soit : à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ); Téléphone : 418 656-4999 - Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org, des formulaires seront disponibles sur place, ou à la Fondation pour les Ainés et l'innovation sociale (soins palliatifs de Foyer Charlesbourg), 1 avenue du Sacré-Cœur Québec QC, G1N 2W1.