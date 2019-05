RUEL, Rolande



À son domicile, entourée de l'amour de sa famille, le 28 mai 2019, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédée dame Rolande Ruel, épouse de M. Grégoire Lecours, fille de feu Jeanne Turgeon et de feu Napoléon Ruel. Elle demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 31 mai, de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: feu Marie-France, Sylvain (Mélanie Rhéaume), François, Nancy (Luc Drapeau) et Karina (Stéphane Roux); sa nièce Margo Lecours; ses petits-enfants: Christophe et Benjamin Lecours, Keven (Jessica Rémillard) et Cédric Drapeau (Clara-Jane Gauthier), Alex et Jessica Roux; son arrière-petit-fils Lyam Drapeau. Elle était la sœur de: Sœur Rita Ruel (SSCH), Pauline (feu Clément Chabot), Lucien (Luce Leclerc), Guy (feu Lise Fiset) et feu Isabelle; la belle-sœur de: feu Marie-Rose (feu René Fortin), feu Léo (feu Thérèse Brochu), feu Marie-Berthe (Isidore Pouliot), feu Léandre (Madeleine Fournier), feu Jeanne-D'Arc, Gertrude (feu Jean Nadeau), Céréna (feu Paul Poulin), Monique (feu Dominique Nadeau) et feu Claudette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour la qualité des soins prodigués, ainsi que Mme Marie-Josée Vachon et Dr Christian Lessard pour leur excellent service et leur grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Frampton).