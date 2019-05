GAGNÉ, Annette Verret



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Annette Verret Gagné, survenu paisiblement entourée de ses enfants, à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 mai 2019. Elle était âgée de 97 ans et 3 mois. Elle était l'épouse de feu Louis-Germain Gagné. Elle demeurait aux Jardins de la Noblesse autrefois de Lac St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Doris Bélanger), Louise (Roger Beaulieu), feu Yves (Jocelyne Cloutier), Denis (Lucie Verret), Jacques (Michèle Verret), Carole (Mario Lepire). Elle est allée rejoindre ses sœurs et beaux-frères : Fabiola (Ibrahim Lafond), Almida (Albert Légaré), Eva (Henri Bédard), Rose-Anne (Jules Pageau) (Lucien Rhéaume), Annoncia (Rosario J. Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœur de la famille Gagné : Rose Eva (Arsène Rhéaume), Simone (Léopold Rhéaume), Yvette (Religieuse du Bon Pasteur), Lucien (Lucienne Renaud). Elle avait le bonheur d'avoir 12 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le samedi 1 juin 2019 de 11h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval de Québec pour leur humanité, leur générosité et leur délicatesse. Un remerciement tout particulier à Hélène qui était notre rayon de soleil pour nous tous. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC (4715, avenue des Replats, Bureau 261, Québec, QC, G2J1B8).