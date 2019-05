BÉDARD, Ginette



Au Foyer Loretteville, Québec, le 30 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Ginette Bédard, épouse de monsieur Reynald Lepage. Née à Québec, le 18 novembre 1938, elle était la fille de feu dame Antoinette Bédard et de feu monsieur Benoit Bédard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Val-Bélair à une date ultérieure. Outre son époux Reynald, madame Bédard laisse dans le deuil son fils Frédéric Mac Comeau (Marie-Pier Lafrance); ses petits-enfants: Clara, Brandon, Jason; les enfants de son époux: Alain (Michèle Pouliot), Yves (Joane Chamberland); ses petits-enfants: Alexiane, Aurélie, Élizabeth, Sandrine; sa sœur Denise (Roger Gingras); de la famille Lepage: Richard (Odette Wells), Christian (Paule Buffin), Chantal, Michèle-Odette, Daniel (Ginette Fortin), Viviane, Louise (François Metayer), Nathalie (Guylaine Dubois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Ginette était également la sœur de Janine et Roland, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de