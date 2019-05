BINET, Marie-Marthe



Le 24 mai 2019, Mme Marie-Marthe Binet est décédée au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, à l'âge de 78 ans. Entourée de ses enfants, et leurs conjoints, elle est allée rejoindre son époux Jean-Claude Beaulieu et sa fille Natalie. Elle était la fille de feu Herménégilde Binet et feu Alice Pelletier. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (David/Andy Préaux), Jacinthe, Dominique (Annie Paris), son gendre Sylvain Descombes; ses petits-enfants : Jonathan (Jessica Poulin), Patrick (Marie-Ève Barette), Maxime, Émilie, Virginie, Charles, Samuel (Cynthia Bourassa), Alexandra, Laurence, Dominic, Sébastien (Caroline Gagné); ses frères et soeurs : Odile, feu Charlotte (feu Claude Côté), feu Fernand (Micheline Turgeon) et Mario (Gaëtane Lajeunesse); ses huit arrière-petits-enfants : Amélia, Marie-Soleil, Océane, Étienne, Xavier, Abygaëlle, Lili-Rose et Jean-David; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Réal (Colette Fortin), Gisèle (feu Gabriel Côté), Jean-Marc, feu André (Nicole Gelly), Georges (Denise Paré), Gaston (feu Louisette Lafrance et feu Monique Thibeault), Richard (France Couture et feu Michelle Careau), Nicole (feu Gabriel Boily), Carol (Johanne Boily), et Daniel; Estelle Lachance, ses nombreux cousins, cousines, neveux et nièces de même que tous ses précieux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et de tous les dévoués intervenants qui l'ont accompagnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Jean-Claude Beaulieu (https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/jean-claude-beaulieu-groupe-scouts-de-lauzon/), ou à la société d'Alzheimer de Québec (https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal) ou à la société Canadienne du Cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qc).le jeudi 30 mai de 18h à 21h et le vendredi 31 mai de 10h à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie.