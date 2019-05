BERNIER, Ange-Aimée Gosselin



Entourée de l'amour des siens, à la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, le 17 mai 2019, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée madame Ange-Aimée Gosselin, épouse de feu monsieur Léo Bernier, fille de feu monsieur Ernest Gosselin et feu madame Marie-Anna Lacasse. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à lale vendredi 31 mai 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 1er juin 2019 de 9 h à 10h15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Clément Guillemette), Céline (Martin Dumas), Nicole (Gilles Chabot), Yvon (Brigitte Goupil), ses 9 petits- enfants et ses 12 arrière-petits-enfants; sa sœur: Jeannine, son beau-frère: Gilles Fortin (feu Monique Gosselin), sa belle-sœur: Simone Prémont (feu Léonard Bernier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Léa (Alexandre Lupien), Charles-Aimé (Germaine Bissonnette), Jeanne D'Arc (Clément Lacasse), Aurore (Robert Labrecque), Réal; de la famille Bernier: Polydore, Judith, Marcel (Yvette Turgeon), Gisèle (Marcel Leclerc), Pauline (Jean-Marc Prévost). La famille tient à remercier chaleureusement Isabelle Corriveau du CLSC de St-Lazare et la Résidence Charles Couillard de St- Charles pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse (Québec) GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la