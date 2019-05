PILON, Roger



Chez lui à Québec, le 23 mai 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé subitement monsieur Roger Pilon, époux de Sara Torres. Il était le fils de feu Guy Pilon et de feu Pauline Lindsay.Il laisse dans le deuil ses enfants: Virginie (Jeff Méthot), Isabelle (Éric Robert); ses frères: Pierre (Marthe Desgagnés) et Marc (Andrée Salette); la mère de ses enfants Renée Tremblay (Jacquelin René); ses petits- enfants: Maxime, Marion, Anthony, William et Matis; son neveu Olivier ainsi que Emmanuelle Desgagnés de Meyer. Il laisse aussi dans le deuil sa famille du Costa Rica où il a vécu plus de 25 ans, notamment ses beaux-frères et belle-soeurs: Carmen Lidia Torres Zúñiga et Jaime Torres Zúñiga; ses beaux-parents: Abdenago Torres Meléndez et Carmen Lidia Zúñiga Chacón et sa nièce Mariela Torres Zúñiga et son neveu Arturo Cruz Torres. Il laisse aussi dans le deuil autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h30.La famille apportera les cendres au cimetière Belmont. La famille tient à sincèrement remercier le personnel médical: infirmières, médecins, oncologues et autres spécialistes qui ont été si attentionnés. Un merci particulier à la Dre Chantal Filteau. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne de la Croix-Rouge (325, rue de la Croix-Rouge, Québec, G1K 2L4). Des formulaires seront disponibles au salon.