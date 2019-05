SYLVAIN, Madeleine



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 mai 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Madeleine Sylvain, épouse de monsieur Richard Pageau, fille de feu madame Gemma Gaumont et de feu monsieur Robert Sylvain. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Dominic et Pierre; ses petits-enfants: Jasmine et Rafael; les enfants de son conjoint: Isabelle (François Dubé), Benoit (Judalyn Ambendano); les petits-enfants: Félix, Tristan, Samuel et Maggie-Éva; son beau-frère et sa belle-sœur André Pageau (Florence Morin) et leur famille. La famille désire remercier le personnel soignant du département de pneumologie et des soins palliatifs de l'Hôpital laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds dédié Luce-auger pour soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles sur place.