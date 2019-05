ROUSSEAU, Linda



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Linda Rousseau, épouse de monsieur Daniel Roy, fille de feu madame Pierrette Renaud et de feu monsieur Raymond Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie (Dave Bouchard) et Sophie (Jean-Nicolas Delisle); ses petits-enfants: Zachary et Ludovic; ses frères et sœurs: Roxanne (Mariette Côté), Denis, Marc, Christine (Yvon Côté) et Mélanie (Stéphane Bouchard); sa belle-mère Noëlla Letarte (feu René Roy); ses belles-sœurs et beaux-frères: Solange (feu Karole Jobin), Sylvie (Florian Pruneau) et Serge (Laura Roy). Madame Rousseau laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et particulièrement l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/