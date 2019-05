LANGEVIN, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 21 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Langevin, époux de feu Mme Yvette Goulet autrefois de Beauport. Il demeurait à Québec. Il a été successivement à l'emploi de Webster and sons, J.L. Demers, Lacroix inc, Fernand Morissette et Rona Dismat où il a décidé de prendre une retraite bien méritée en 1990. Il a été président des Lasalliens de Beauport 1978-1980, marguiller à Ste-Gertrude de Beauport 1991-1994 président du club de Shufleboard Royal 1992-1999 et secrétaire trésorier du Club des Marchands de Bois de Québec 1985-2011. La famille vous accueillera le vendredi 31 mai de 19h à 21h et samedi 1er juin jour des funérailles à compter de 9h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Langevin, laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Jacques Carmichael), Michel (Jocelyne Denis), Jean (Céline Plante), Chantale (René Blouin), ses petits-enfants : Simon, Félix, Camille, Jules, Guillaume, Mathieu, Marie-Eve, Cynthia et Mélanie ; ses arrière-petits-enfants : Juliette, Elliot et Léa ; ses belles-sœurs Mme Lucette Hébert (feu Gilles Langevin), Mme Juliette Simard (feu Henri Langevin) et son beau-frère Fernand Ratté (feu Thérèse Goulet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca