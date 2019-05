DOUCET, Lucie Gagnon



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 20 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Lucie Gagnon, épouse de feu monsieur Séverin Doucet, fille de feu dame Alice Desroches et de feu monsieur Henri Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 31 mai de 19 h à 22 h, ainsi queoù la famille recevra les condoléances de 12h à 13h.Les cendres seront déposées aucolumbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Monique, Martin (Julie Gailloux), Christiane (Yves Daubechies), Louise (Denis St-Arnaud); ses petits-enfants: Catherine Doucet (Julien Careau), Isabelle Doucet (Benjamin Fevereiro), Philippe Doucet, Louis-Philippe St-Arnaud, Olivier St-Arnaud; ses frères et sœurs: Marcel (Joyce Éthier), Victor (Lise Lafontaine), Jeannine (feu Robert Adam), Suzanne (Harvey Elliot), feu Denise (feu Alban Houle), Normand (Lucille Sylvestre), Ginette (feu Gilles Gauvin), Paulette (feu Réal Poudrette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doucet: feu Ulric (feu Thérèse Pelletier), feu Réginald (Géraldine Roy), feu Onisiphore (feu Jeannine Doucet), feu Sylvia (feu Alvin Vienneau), Irené (feu Léda Frenette), Thélérise (feu Raymond Casey), Aubin (feu Gilberte Boulay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel du 11e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél : (418)527-4294, sans frais : 1(866)350-4294 téléc : (418) 527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à au salon lors des condoléances.