GOBEIL, Madeleine Bourget



À Lévis, le 24 mai 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Madeleine Bourget, épouse de feu monsieur Thomas Gobeil, fille de feu Roméo Bourget et de feu Anna Létourneau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis Gobeil (Dany Després) et Marc Gobeil (Gina Casey); ses petits- enfants: Patricia (Alain Cabot), Nicolas (Kathy Girard) et Joanie Gobeil (Micaël Collin), Steeve (Annie-Claude Lebel) et Geneviève Gobeil (David Dubois), les enfants de Gina: Jean-Philippe Lessard, Sandy Gilbert (Jean-David Boulianne) et Kevin Ouzilleau; ses arrière-petits-enfants: Pierre-Olivier, Félix, Charles-André et Xavier, Rosalie et Édouard, Émile et Elliot; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Marcel (feu Patricia Murphy), Pierrette (feu Arthur Lafrance), feu Hugues (Thérèse Fortin), feu Marie-Louis (feu Francine Houde), feu Yvan (feu Thérèse Ouellet), feu Gilles (feu Jacqueline Labrecque), feu Guy (feu Jocelyne Ouellet) et Bibiane (feu Marc Charest); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gobeil: feu Jean-Marc (feu Marthe Boivin) et feu François (Laurette Kelly); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Atelier occupationnel Rive-Sud inc., https://www.canadahelps.org/fr/dn/27996. La famille vous accueillera aule vendredi 31 mai de 19h à 21h30 et le samedi 1er juin de 8h30 à 9h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Bienville.