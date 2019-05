BLOUIN, René



À l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 25 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur René Blouin, époux de madame Rita Desjardins. Il était le fils de défunts: madame Madeleine Ménard et de monsieur Roland Blouin. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h30 enLes cendres seront déposées au Columbarium de Lotbinière en l'espace Harmonia de Saint-Apollinaire. Les obsèques ont été confiées àIl est allé rejoindre son frère feu Jean-Marc (Denise Patry) et feu Rolande (feu Amédée Ouellet). Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Rita, ses trois fils: Gaétan (Suzanne Imbault), Denis (Sylvie Noreau) et Serge (Brigitte Veilleux); ses petits-enfants: Frédéric (Andréanne Trudel), Maxim, Steve (Georgiana Butucaria), Nancy (Tommy Fortin), Vincent; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Lysanne, Olivier, Gabriel, Henric, Félix et Lauriane; Il laisse également dans le deuil son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Desjardins: Jean-Guy (feu Louise Da Sylva) et Thérèse ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation du CHU de Québec sise au 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.