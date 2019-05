PILOTE, Sylvain



À l'Hôpital d'Amqui, le 21 mai 2019, à l'âge de 62 ans et 9 mois, est décédé M. Sylvain Pilote, conjoint de dame Johanne Gasseau, fils de M. Camillien Pilote et de dame Candide Gagnon. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Selon les volontés de M. Pilote, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. Les cendres de M. Pilote seront inhumées, au cimetière de Cacouna. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Johanne; son père Camillien Pilote, sa mère Candide Gagnon, ses frères et ses soeurs: Mario (Nicole Proulx), Jean (Ginette St-Germain), Martine (France Mimeault), Gilles (Hélène Poirier) ; ses beaux-frères et belles sœurs: Lise (Paul Morneau), Francine (Jean Labrecque), Georges (Louisette Lavoie), Pierre (Patricia Stewart), Robert, Éric. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles Pilote et Gasseau. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup, G5R 4E1. www.jedonneenligne.org/fondationmaisondesjardinssoinspalliatifskrtb Les services professionnels ont été confiés à la