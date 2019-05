SAMSON, Luc



À la Maison Michel-Sarrazin, le 19 mai 2019, à l'âge 67 ans, est décédé monsieur Luc Samson, fils de feu Lionel Samson et de feu Ida Chouinard. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Marc Doiron) et Rémi (Michèle-Anne Lavoie), et la mère des enfants Micheline Bourgault; ses petits-enfants: Émile et Florence, Gabrielle, Éloi et Justine; ses frères et soeurs: feu Raymond, Roger (Johanne Rivard), Huguette, Denis (Hélène Lefebvre), Linda (Jocelyn Boucher) et Martine (Pierre Savard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aule vendredi 31 mai de 19h à 21h et le samedi 1er juin de 9h à 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.