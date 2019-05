HOVINGTON, Marc



À l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval, le 21 mai 2019, à l'âge de 75 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Marc Hovington, époux de Mme Lise Gagnon. Fils de feu Henri-Paul Hovington et de feu Marie-Blanche Gauthier, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils bien-aimé : Pierre (Chantale Provencher); ses frères et sœurs : Lucette (feu André Harvey), Géraldine (feu Normand Nicolas), feu Émilienne (Fernand Simard), Robert (Lise Couture), Gaétan (Micheline Bernier), Marie-Paule (Aurèle Plourde), Nicole (Renaud Girard) et Richard (Thérèse Dufour), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Fleurita (Magella Nicolas), feu Marie-Catherine (feu Louis Moreau), feu Donald (feu Jeannine Bouchard), Lucette (feu Fernand Duchesne), feu Yvan (Marie-Claude Poitras), feu Georges (feu Jeanne-Ida Therrien), Normand (Agathe Lapointe) et feu Patrick (Cady Perron). Mari et père dévoué, retraité des Forces Armées Canadienne, il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, amis et tous ceux qui l'ont côtoyé. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant du 5ème étage (Pneumologie), particulièrement au Dr Simon Martel, pour les bons soins, leur dévouement et leur grande humanité à l'égard de M. Hovington. Il est parti comme il a vécu, sans déranger personne. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (190 Rue Dorchester #50, Québec, QC G1K 5Y9).