SOUCY, Guy



Au CHUL de Québec, le 22 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Guy Soucy, époux de Dame Gisèle Beaupré. Il était le fils de feu M. Lionel Soucy et de feu Dame Blanche Tardif. Outre sa conjointe, il laisse dans e deuil ses enfants : Gilles, Louis, Julie, Lyne Pilotte (Jean Baillargeon) et Manon Pilotte (Noël Racine; ses petits-enfants : Sabrina Racine (Marc-André Laroche), Roxanne Baillargeon (Frédérick Bach), Rébecca Racine (Alexandre Paré), Marylou Racine, Mathieu Laroche, Éliane Gaudreau, Danahée Soucy, Doric Soucy, Lucas soucy; ses arrière-petits-enfants : Logan et Ethan Laroche; ses frères et sœurs : Théophane, feu Léona (feu Théo Deschenes), Hermil (Géralda Vibert), feu Léopold (Régina Desjardins), Gérard (Claire Lagacé), Gisèle (Brian Bouchard), Jean-Eudes (Bernadette Cyr), feu Ghislain, feu Jacynthe, Marcel (Marie-France Caron) et Mariette (Alain Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré : Donia (Jocelyn Murray), Carole (Jean-Paul Landry) et Gilles, ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines autre parents et amis. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un à la Société Canadienne du Cancer (1040 ave Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3).