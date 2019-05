[EN IMAGES] États-Unis: pourquoi y a-t-il eu autant de tornades cette saison?

La saison des tornades est l’une des plus actives de l’histoire dans le centre des États-Unis. Des tornades ont été signalées à plusieurs endroits pendant 14 jours consécutifs et il s’agit de la plus longue séquence jamais enregistrée au pays de Donald Trump.

Selon les météorologues de CNN, au moins huit tornades ont été signalées chaque jour depuis le 15 mai dans 22 États.

En 30 jours, 500 témoins ont rapporté avoir vu des tornades, soit entre le 27 avril et le 27 mai, selon les données du National Weather Service américain.

Au cours des 20 dernières années, un nombre aussi élevé de tornades n'a été noté que quatre fois, soit en 2003, 2004, 2008 et 2011.

Pour quelles raisons autant de tornades se sont-elles formées en sol américain?

Selon l’analyse de CNN, la persistance et la durée plus longue de certaines conditions météorologiques créent un cocktail inusité de conditions dangereuses.

Des millions de personnes aux États-Unis ont expérimenté des phénomènes extrêmes au cours des deux dernières semaines.

Du froid inhabituel a été enregistré dans l’ouest, des tornades et des inondations ont frappé le centre, et une vague de chaleur record a écorché le sud-est du pays.

Courant-jet persistant

Tous ces phénomènes météo ont un lien entre eux selon les experts de la chaîne en continu. Ils sont liés par un modèle persistant du courant-jet.

Le courant-jet actuel est littéralement paralysé au-dessus des États-Unis depuis près de deux semaines.

«Il apporte des conditions plus fraîches et plus humides dans l'ouest, et des conditions plus chaudes et sèches dans l'est, a déclaré le météorologue de CNN, Brandon Miller.

Heureusement, le courant-jet devrait se déplacer jeudi, ce qui ralentira la poussée de phénomènes météorologiques violents.

Tornades en chiffres

Le 15 mai, aucune tornade n’a été signalée aux États-Unis.

Depuis cette date, plus de 365 tornades ont été signalées.

En moyenne, il y a environ 750 signalements de tornades à ce stade de l'année. Jusqu'à présent, en 2019, il y en a eu plus de 960.