PELLETIER, Yvon



À son domicile, le 22 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement monsieur Yvon Pelletier, époux de madame Pauline Duval. Il demeurait à Saint-Damase de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils Paulin (Céline Caron), sa fille Annie (Steve Morneau) et sa petite-fille Claudie Gaulin. Il était le frère et le beau-frère de : Yolande (feu Rosaire Morin), Solange (Gaston Lord), feu Aurèle (Gaétane Beaulieu), feu Antonio, Lorraine (feu Fernand Lord), feu Réjean et Patrice (Gaétane Thibodeau); de la famille Duval: Lina (Fabien Cloutier), Richard (France Dubé) et Lorraine (Simon Harton). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Josianne Duval, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny, (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 12h.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire