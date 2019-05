BÉRUBÉ, Lise



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 12 mai 2019, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Bérubé, fille de feu dame Jeanne-d'Arc Bruyère et de feu monsieur Charles Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lucie et Rita, sa belle-sœur Nicole Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Lise est allée rejoindre ses frères: Jean-Charles et Jean-Marc; sa sœur Carmel, sa belle- sœur Georgia May Baxley et son beau-frère Jean-Yves Bédard qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins, leur attention et dévouement. Remerciement à Mme Lucie Tremblay pour son aide et support moral.