Famille maudite et envie de mourir

Né dans une famille dite normale, très jeune j’étais habité par un sentiment de désespoir que j’ai vite compensé par la drogue et l’alcool. J’ai passé ma jeunesse à écoper pour les autres et à être traité avec injustice et mépris. J’étais le plus jeune de trois enfants et j’avais un ego névrosé. L’enfant du milieu est mort d’une cirrhose à 48 ans. Le plus vieux est un alcoolique doublé d’un bullshitter de la pire espèce.

Décédée en février, ma mère était narcissique et perverse. Ça m’a pris 58 ans pour comprendre son manège. Elle ne m’a jamais protégé des agressions de mon père et de mes frères. Mon statut de « plus petit » me valait des volées de tout le monde ainsi que des abus sexuels commis par un voisin socialement irréprochable.

J’aurais tant à dire sur mon passé mais je n’ai jamais su comment y mettre de l’ordre malgré mes nombreuses thérapies. Marié une première fois à 30 ans, j’ai eu deux garçons. Après mon divorce, je me suis remarié avec une femme au même prénom et du même type que ma mère. Ça a duré 13 mois. Juste le temps que je rénove de A à Z sa maison.

Mon père est décédé il y a 15 ans. Ma mère a gardé la maison 10 ans et j’étais toujours le seul disponible pour l’aider. Ce qui ne l’a pas empêchée un beau dimanche de me dire qu’avec mes deux frères, elle avait décidé de vendre en me remettant pour tout héritage deux valises remplies de fittings usagés de plomberie en me disant « qu’en tant qu’unique bricoleur de la famille, c’était tout ce qui me revenait. »

J’ai continué à être à son service, à lui tenir compagnie, à remplir son congelo et lui apporter des fleurs. Quand elle a fait sa crise cardiaque, j’étais au bout du monde. Je fus quand même le seul à me rendre à son chevet pendant que mon frère restait au ski et que sa femme salissait ma réputation. Consciente de ce que je faisais pour elle tout en profitant de moi, ma mère ne se privait jamais de me mépriser devant tout le monde. Sa dernière phrase mémorable à mon endroit fut « Tu sauras que dans la vie on a des priorités et que tu n’es pas la mienne ».

Il a fallu qu’elle meure pour que je réalise que j’avais vécu une vie de merde à me faire manipuler par tout le monde, me sentant coupable de tout et me faisant traiter de menteur et de manipulateur. Mon suicide arrangerait tout le monde, mais je ne veux pas mourir, je veux juste vivre en paix. Une mère narcissique c’est le pire karma.

Michel

J’avais lu cette pensée d’un écrivain français « Dieu nous permet de choisir nos amis mais c’est le diable qui choisit notre famille ». Si tout ce que vous avez décrit est vrai, ne croyez-vous pas venu le temps de faire une croix sur ce passé auquel vous ne pouvez rien changer et refuser consciemment qu’il continue de vous affecter? Faites le bilan sur ce que vous êtes aujourd’hui, et donnez-vous les moyens de planifier votre futur sur des bases qui vous appartiennent pour aller de l’avant la tête haute.