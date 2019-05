PARENT, Gaetan



À l'Unité des soins palliatifs du Foyer Charlesbourg, le 10 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaetan Parent, époux de dame Aline Rochette, fils de feu Gérard Parent et de feu Antonine Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 31 mai 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline, ses fils: Marc (Julie Deslauriers) et Stéphane (Geoff Hogarth); ses petites-filles adorées: Véronique et Geneviève; ses frères et sœurs: Michel Parent (Maurice Morand), feu Ginette Parent, Nil Parent, Jolène Parent, feu Pierre Parent et feu Mario Parent (feu Marie Boutet); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: feu Gertrude Rochette (Willie Lafond), Jeanne d'Arc Rochette (Fernand Barbeau) et feu Jacqueline Rochette (feu Léonidas Paquet); sa filleule Aude Parent, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines des familles Parent et Rochette, sans oublier les membres de l'ex Groupe Vocal CJR et ses ami(e)s du Domaine Fossambault Inc. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Capitale Nationale, tout particulièrement la Dr Bissonnette, ainsi que le personnel de l'Unité des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, spécialement la Dr Fortin, pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.