LAMOUREUX, Irène Gagnon



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Irène Gagnon, épouse de feu monsieur Jacques R. Lamoureux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lise Galipeau), Madeleine (Michel Locas), Benoît (Isabelle Forget), Vincent (Merlis Ferrer Perez) et Sylvain (Julie Blackburn); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi que celui du Centre d'Hébergement de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.