MAILLOUX, Renée



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 24 mai 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Renée Mailloux, fille de feu M. Maurice Mailloux et de feu Alberte Beaumont et conjointe de M. Martin Lavoie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxSylvio Marceau15015 boulevard Henri-BourassaQuébecdimanche le 2 juin de 9h à 11hElle laisse dans le deuil son conjoint Martin Lavoie, sa fille Pascale Mailloux Leblanc (Christian Beaulieu) et son fils Arnaud Caron fils de Mathieu Caron, ses frères et sœurs: Michel (Diane Quiriault), Céline (feu Jean Laliberté), France (feu Réjean Côté et feu Jacques Boucher), Danielle (Serge Décarie), Luc (Isabelle Taquet) et Lucie (Jean Castonguay); sa belle-mère Rita Bilodeau (feu Joseph-Élie Lavoie) et sa belle-sœur Cécile Lavoie (Serge Murray), ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre Hospitalier de La Malbaie pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Opération Enfant Soleil, formulaires disponibles au salon.