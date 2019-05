L’Algérie fait l’impasse sur Taïder

Pendant que Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard représenteront le Canada à la Gold Cup, Saphir Taïder a été écarté de la liste des 23 joueurs de l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des nations.

Le principal intéressé est évidemment déçu, mais prend assez bien la nouvelle.

« Étant donné que j’ai fait tous les matchs de qualification, ça m’embête un peu, mais ce sont les choix du coach et il faut savoir les respecter, c’est quelqu’un que j’apprécie.

« Ça va super bien avec Djamel [Belmadi], c’est vraiment une bonne personne et il est aimé de tout le monde. »

Étrange blessure

Ce n’est pas plus mal pour l’Impact qui va donc conserver un morceau important de son milieu de terrain. Et surtout, on va pouvoir continuer de suivre Taïder, qui est incommodé depuis plusieurs semaines par une étrange blessure.

« Ça va mieux, mais je sens toujours une gêne », a-t-il confié jeudi matin. C’est tout de même mieux que les dernières semaines.

« Avec le staff médical, on essaie de faire le maximum pour que je ressente le moins de douleurs possible et je dois les remercier. »

Taïder a tenté d’expliquer le mal qui l’afflige, mais il y parvient difficilement.

« C’est compliqué à décrire, je ne sais pas si ça vient du nerf sciatique, on a fait tout ce qu’il y avait à faire comme examens, que ce soit un scanneur, un test d’imagerie par résonnance magnétique ou une échographie.

« Il n’y a rien à signaler, mais c’est plus au niveau des nerfs que je ressens une petite gêne et on travaille là-dessus. »

Pas de répit

Dans les circonstances, le Franco-Algérien aurait pu avoir quelques soirées de congé, mais il n’en veut pas.

« Je donne mon maximum et au fur et à mesure, on essaie de faire ce qu’il faut pour que je sois dans les meilleures conditions possible. »

Il assure par ailleurs que s’il a continué de jouer, ce n’était pas pour se mettre en vitrine dans le but d’obtenir une sélection avec l’Algérie.

« Ce n’était pas spécialement pour la sélection, c’est parce que j’avais envie de jouer et je suis un compétiteur.

« Si je peux jouer, même si je suis un peu moins bien, et donner ce que je peux donner, je veux être dans l’esprit au maximum.

Si Taïder a connu quelques rencontres plus difficiles dernièrement, il a joué un très bon match mercredi soir contre Salt Lake City et a même inscrit son cinquième but de l’année, ce qui en fait le meilleur buteur de l’équipe.