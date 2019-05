L’art de se renvoyer la balle

À l’école l’Étincelle, pour « apaiser » des enfants autistes en crise, des enseignants sont forcés de les enfermer dans des placards pour cause de surpopulation et manque de locaux. Si des enseignantes ne l’avaient pas dénoncé à Radio-Canada, cette situation digne du tiers-monde aurait perduré comme si de rien n’était.

Dans ce cas-ci, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, renvoie la balle à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) : « S’il y a un local dangereux, n’appelez pas le ministre pour aller visiter l’école, réparez-le. On n’appelle pas le ministre, on appelle l’ébéniste. »

Le 29 mars, le bureau du ministre avait pourtant reçu une lettre signée entre autres par la présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon. On y alertait le ministre de « l’urgence et la gravité » d’une situation où « la sécurité des élèves et du personnel est fortement compromise. » C’était assez clair, merci. Or, aucune réponse n’a suivi.