Le début de la fin pour les Rays?

Les maigres foules au stade des Rays de Tampa Bay sont un sujet d’actualité depuis quelques saisons. Elles ont atteint un nouveau niveau de médiocrité cette semaine alors que les Blue Jays de Toronto étaient les visiteurs. Il n’en fallait pas plus pour activer la machine à rumeurs pour le retour du baseball majeur à Montréal.

Après une foule de 15 883 spectateurs lundi, les Rays n’ont attiré que 5786 et 6166 amateurs lors des deux derniers matchs de leur série contre la formation torontoise. Il s’agissait des deux pires assistances de l’histoire de la concession, qui a le Tropicana Field comme domicile.

Et la tendance s’est alourdie jeudi soir alors que seulement 8076 spectateurs ont vu l’équipe locale servir une leçon de 14 à 3 aux Twins du Minnesota.

Incroyable lorsqu’on sait que les Rays ont l’un des meilleurs dossiers du baseball majeur et qu’ils luttent pour le premier rang de la section Est de la Ligue américaine avec les Yankees de New York.

Et comme on l’a constaté la semaine dernière lors de la série contre les Dodgers de Los Angeles, les gradins sont souvent garnis par les partisans des formations adverses.

C’est la réalité avec laquelle les Rays composent depuis plusieurs années.

Cette situation récurrente survient alors que Montréal est une des villes favorites pour obtenir à nouveau une concession du baseball majeur.

À Tampa, les journalistes affectés à la couverture des Rays s’interrogent sur les raisons du manque d’intérêt des amateurs depuis mardi.

« Ça survient à un moment critique de la concession, a indiqué le journaliste Marc Topkin sur un podcast du Tampa Bay Times. De voir de telles assistances est embarrassant. »

Propos lourds de sens

Lors d’une entrevue au 98,5 jeudi matin, le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque, a révélé qu’on pourrait assister au retour du baseball à Montréal en 2020 avec la présentation de 20 matchs.

« Mon vice-président finances a déjà commencé à travailler, a-t-il affirmé. On regarde les dates parce qu’il y a d’autres promoteurs qui veulent bloquer des dates. »

Ces propos surviennent seulement quelques heures après les deux pires assistances de l’histoire des Rays.

Coïncidence ou pas ?

Il n’y a pas de fumée sans feu même si Labrecque a indiqué ne pas avoir eu de discussions avec les dirigeants du baseball majeur ou avec le groupe de Stephen Bronfman, qui souhaite ramener le baseball majeur à Montréal.

Cependant, il n’a pas parlé du propriétaire des Rays, Stuart Sternberg. Il n’est pas impossible que celui-ci ait contacté les gens du Parc olympique pour s’enquérir de la disponibilité du stade.

Comme on le sait, des représentants des groupes de Sternberg et de Bronfman ont eu une rencontre dans les derniers mois. On ne connaît pas la teneur de leurs discussions.

Le groupe du propriétaire des Rays a très bien pu obtenir le numéro de Labrecque par le biais de celui de l’homme d’affaires montréalais. Un message texte est si vite envoyé.

Du déjà-vu

Avec les Expos en 2004, le baseball majeur avait préparé sa sortie de Montréal avec minutie. Plusieurs signes avaient pointé dans cette direction avant le jour J. Le plus important était survenu le 20 novembre 2002.

La journée où les dirigeants du baseball majeur ont annoncé que les Expos disputeraient 22 matchs « locaux » à Porto Rico. Ils ont déménagé l’équipe à Washington deux ans plus tard.

Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les Rays. Sternberg a annoncé que l’avenir de sa concession se jouera dans les deux prochaines années. Il discute de la construction d’un nouveau stade, mais il est dans une impasse depuis plusieurs mois.

Si son équipe vient disputer 20 matchs à Montréal l’an prochain, ça pourrait signifier que la passation des pouvoirs pourrait survenir en 2021, soit deux ans après les déclarations de Sternberg sur les assistances décevantes au Tropicana Field.

Comme Bronfman le dit depuis quelques semaines, le train est en marche et il ne peut plus s’arrêter. Est-ce qu’on a besoin d’autres signes ?