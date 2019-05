Le témoignage du médecin est-il valide?

Le juge Pierre L. Rousseau devrait rendre sa décision sur l’admissibilité ou non du témoignage du neurologue de Jonathan Falardeau-Laroche vendredi après-midi.

Après plus de deux jours et demi de contre-interrogatoire du Dr Michel Sylvain où il a essentiellement répété les mêmes éléments, non sans afficher de plus en plus d’impatience, l’avocat de la défense a finalement libéré le médecin. La requête en arrêt des procédures s’est ensuite poursuivie avec le témoignage de l’enquêteur principal au dossier.

Il a alors été mentionné que le permis de l’accusé était valide au moment de l’accident.

Négligence criminelle

Jonathan Falardeau-Laroche est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de Marie-Pier Gagné, une femme enceinte de 40 semaines fauchée à la sortie du CHUL le 10 août 2016. La défense veut exclure le témoignage du médecin traitant de l’accusé puisque des notes manuscrites ainsi qu’un résumé audio de sa rencontre avec Falardeau-Laroche ne sont plus accessibles.

Un rapport de la rencontre survenue juste avant l’accident entre le médecin et l’accusé aux prises avec des crises d’épilepsie avait toutefois été perquisitionné par l’enquêteur deux jours après le drame. L’ensemble du rapport médical de l’accusé a aussi été déposé en preuve.

Au terme de cette procédure appelée voir-dire, le juge décidera s’il retient ou non le témoignage du Dr Sylvain. Une décision qu’il rendra vendredi après-midi.