Les cours commenceront 5 minutes plus tôt dans plusieurs établissements

La journée commencera cinq minutes plus tôt dans la grande majorité des écoles primaires de la Rive-Nord de Québec l’an prochain, à cause de la prolongation des récréations décrétée par le gouvernement Legault.

Dès l’automne prochain, toutes les écoles primaires de la province devront prévoir des récréations de 20 minutes deux fois par jour.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, estime que cette mesure permettra de favoriser la santé et la réussite des élèves.

Puisque l’horaire en vigueur présentement dans la grande majorité des écoles de la région comprend deux récréations par jour de 15 minutes, l’horaire de la journée devra être ajusté en conséquence, explique-t-on.

À la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, toutes les écoles primaires commenceront leur journée cinq minutes plus tôt le matin et elle se terminera cinq minutes plus tard en après-midi.

« Cette façon de faire nous permettra d’allonger les deux récréations sans toucher à l’heure du midi, et ce, dans le but de ne pas priver des élèves d’aller dîner à la maison », affirme la secrétaire générale, Martine Chouinard.

Heure du dîner écourtée

Le scénario est légèrement différent à la Commission scolaire de la Capitale.

L’école débutera cinq minutes plus tôt le matin et l’heure du dîner sera écourtée de cinq minutes « pour ne pas qu’il y ait de conséquences sur les écoles secondaires en raison du transport scolaire », explique sa porte-parole Marie-Élaine Dion.

La majorité des écoles devraient suivre cette orientation, mais il y aura « quelques exceptions », précise-t-elle.

À la Commission scolaire des Découvreurs, le portrait variera selon les écoles.

Certaines commenceront leur journée cinq minutes plus tôt tandis que d’autres la termineront cinq minutes plus tard, mais l’heure du dîner sera écourtée de cinq minutes dans tous les établissements.

Rive-Sud

Sur la Rive-Sud, la Commission scolaire des Navigateurs a déjà indiqué que les cours commenceraient dix minutes plus tôt dans toutes ses écoles primaires ainsi que pour les élèves des programmes arts-langues-sports au secondaire.