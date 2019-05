Pas de consensus scientifique autour des maternelles 4 ans pour tous

Il n’existe pas de consensus scientifique qui démontre la pertinence d’implanter rapidement des maternelles 4 ans pour tous, selon un expert, et les consultations qui se sont poursuivies jeudi sur ce projet phare du gouvernement Legault en ont encore une fois fait la démonstration.

En début de journée, le président de la Commission sur l’éducation à la petite enfance, André Lebon, a affirmé que la maternelle 4 ans pour tous est «essentielle», puisque la vulnérabilité «n’a pas de code postal», tout en pressant le gouvernement «d’agir pour ceux qui en ont le plus besoin».

En après-midi, le professeur à l’École de psychologie Georges Tarabulsy, a toutefois été catégorique: puisqu’il n’existe présentement aucun consensus scientifique qui permet d’affirmer que la maternelle 4 ans pour tous donne des résultats, vaut mieux évaluer rigoureusement les impacts des différents services éducatifs en place présentement avant de donner le feu vert à un déploiement universel.

«Le consensus, c’est qu’il n’y a pas de consensus. Je pense que c’est objectif de dire ça», a lancé M. Tarabulsy, qui a codirigé un ouvrage publié récemment sur les programmes d’intervention efficaces auprès des enfants vulnérables.

«La recherche, elle est floue, a-t-il ajouté. On ne ferait pas ça avec des médicaments. On ne serait pas en train de déployer sans savoir que ça fonctionne.»

Cet expert demande donc au gouvernement «d’aller plus lentement». «Je souhaite qu’on avance en étant un peu plus prudent pour que nos efforts puissent porter fruit. (...) Faire une étude, ce n’est pas si long que ça», a-t-il ajouté.

M. Tarabulsy estime même que «l’investissement majeur» que s’apprête à faire le gouvernement caquiste avec l’implantation des maternelles 4 ans «pourrait nuire à notre capacité de faire les choses en amont».

De son côté, l’Association d’éducation préscolaire, qui regroupe plusieurs enseignants de maternelle, n’a pas voulu prendre position dans le dossier des maternelles 4 ans. Même si ses membres affirment être prêts à recevoir les enfants de quatre ans en milieu scolaire, ses représentantes ont témoigné d’une réalité très différente d’un milieu à l’autre et réclament plusieurs améliorations.

«Les enfants n’ont pas la même qualité partout au Québec. Ce n’est pas normal que les enfants de 4 ans n’aient pas les mêmes chances», a affirmé Carolane Couture, qui enseigne elle-même dans une classe de maternelle 4 ans.

Les syndicats d’enseignants ont quant à eux affirmé qu’ils s’opposent à l’implantation des maternelles 4 ans pour tous, déployées de façon «mur à mur».

La Fédération autonome de l’enseignement estime que «le Québec doit continuer à prioriser les enfants issus de milieux défavorisés, car ce sont les plus vulnérables et donc ceux qui en ont le plus besoin».

Selon la Centrale des syndicats du Québec, il est «nettement plus judicieux d’utiliser les fonds disponibles pour renforcer l’accessibilité, la continuité et la qualité des services existants, en misant sur les bonnes priorités plutôt que d’instaurer la maternelle 4 ans mur à mur».

Roberge comparé à Barrette

Par ailleurs, le ton a monté d’un cran à l’Assemblée nationale jeudi concernant le dossier des maternelles 4 ans.

Québec solidaire a comparé le ministre Roberge au libéral Gaétan Barrette, à cause de son obsession à aller de l’avant coûte que coûte avec ce projet.

«Est-ce que le ministre est en train de devenir un Gaétan Barrette 2.0?», a lancé la députée solidaire Christine Labrie lors de la période de questions. Elle s’est excusée par la suite, après avoir été priée de le faire.

De son côté, la député libérale Marwah Rizqy estime que le ministre fait preuve d’«arrogance», alors que la député péquiste Véronique Hivon lui reproche toujours de «foncer tête baissée dans un projet à deux milliards de dollars».