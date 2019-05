Phil Kessel n’accepterait qu’une destination

L'attaquant des Penguins de Pittsburgh Phil Kessel ne voudrait être échangé qu’à une seule équipe, et celle-ci se trouverait dans l’Association de l'Ouest.

C’est ce qu’a indiqué l’analyste Jeremy Roenick lors d’un entretien radiophonique à la station 550 AM de Buffalo, jeudi.

«Je sais où il veut aller et nous verrons si son souhait sera exaucé, a dit l’ancien attaquant. Il veut aller dans l’Ouest. Il y a une équipe pour laquelle il veut jouer, et je ne crois pas qu’il acceptera quoi que ce soit d’autre. Il s’accommodera de rester à Pittsburgh ou les Penguins l’échangeront où il veut jouer.»

Voilà qui nourrit la rumeur voulant que Kessel pourrait atterrir en Arizona, compte tenu de ses atomes crochus avec l’entraîneur-chef des Coyotes, Rick Tocchet. Alors que ce dernier occupait un rôle d’adjoint au sein des Penguins de Pittsburgh, on raconte qu’il aurait joué un rôle d’ami et de confident auprès de Kessel alors que tout n’était pas au beau fixe entre lui et le pilote Mike Sullivan.

D'ailleurs, Roenick a lui-même porté l'uniforme des Coyotes, de 1996 à 2001. Il n'a toutefois pas voulu dévoiler l'équipe en question, se contentant de dire qu'elle se situait dans le sud-ouest des États-Unis et qu'elle n'a pas participé aux séries.

Le site web The Athletic a rapporté récemment que Kessel a refusé d’être échangé au Wild du Minnesota, car il ne voyait pas comment cette formation pourrait prétendre à la coupe Stanley.

Le contrat de Kessel comprend une clause de non-échange limitée, et il y a seulement huit équipes auxquelles il peut être échangé sans avoir donné son aval.