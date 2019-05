Philippe Falardeau tournera une série documentaire

La tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic fera l’objet d’une série documentaire pour le petit écran qui sera réalisée par le cinéaste Philippe Falardeau à partir d’une enquête menée par l’autrice et militante Anne-Marie Saint-Cerny.

Pendant cinq ans, M me Saint-Cerny a tenté de retracer le fil des événements qui ont mené au drame qui a fait 47 morts, le 6 juillet 2013. Elle en a tiré un essai, Mégantic : Une tragédie annoncée.

Jointe jeudi, Anne-Marie Saint-Cerny était évidemment heureuse de constater que son travail pourra rejoindre plus de gens via la télé. Mais elle était encore plus ravie de savoir que c’est Philippe Falardeau, un réalisateur qu’elle tient en haute estime, qui signera l’adaptation de son essai.