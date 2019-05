Plus d’un million de sportifs blessés chaque année au Québec

Plus d’un million de Québécois se blessent chaque année lors d’activités sportives, dont plusieurs en pratiquant la course à pied, qui a connu une explosion du nombre de blessés de 182 %.

En ce qui concerne les coureurs, le nombre d’adeptes en augmentation de 50 % peut en partie expliquer la hausse, indiquent les chercheurs. « C’est devenu une mode et monsieur et madame Tout-le-Monde se lancent là-dedans sans être nécessairement préparés. C’est bénéfique, l’activité physique, et il faut en faire, mais il faut prendre les précautions nécessaires en se réchauffant et en y allant par étape », explique Denis Hamel, qui a coréalisé l’étude.