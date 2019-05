Première étape réussie pour Gabriela Dabrowski à Roland-Garros

Seule Canadienne encore en lice au tournoi de Roland-Garros, Gabriela Dabrowski a réussi son premier test lors du tournoi de double féminin en vainquant la Roumaine Irina Maria Bara et la Slovène Dalila Jakupovic en trois manches de 6-1, 1-6 et 6-2 en compagnie de la Chinoise Xu Yifan, jeudi à Paris.

Dabrowski et Yifan, quatrièmes têtes de série du tournoi, ont bien entamé la rencontre avec trois bris de service lors de la première manche. Elles ont toutefois subi le même sort pendant le deuxième set.

Lors de l’engagement ultime, la représentante de l’unifolié et sa coéquipière ont été sans pitié, remportant le point lors des cinq derniers jeux pour mettre un terme au match.

La paire gagnante reprendra l’action dès vendredi, contre le tandem chinois composé de Han Xinyun et Wang Yafan.

Dabrowski doit également entamer son parcours en double mixte plus tard en journée. En compagnie du Croate Mate Pavic, elle affrontera le Danois Frederik Nielsen et l’Américaine Kaitlyn Christian. Dabrowski et Pavic sont les deuxièmes favoris de l’événement.