Prog Story au Palais Montcalm

Vingt mois après sa toute première prestation, la revue musicale Prog Story passe à un autre niveau. La formation qui rend hommage aux formations fondatrices du rock progressif montera sur les planches du Palais Montcalm.

Les huit musiciens qui revisitent la musique d’Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, King Crimson, Pink Floyd et Yes se produiront samedi dans cette salle qui a accueilli plusieurs grosses pointures de ce mouvement musical.

« C’est une des plus belles salles, et c’est un endroit doté d’une acoustique exceptionnelle. C’est l’endroit de choix pour présenter ce spectacle. Il y a de très gros noms de la musique progressive qui se sont produits là-bas, et c’est naturel, pour cette raison, de jouer à cet endroit », a lancé Daniel Moisan, directeur artistique et metteur en scène de Prog Story.

Il s’agira d’une 16e sortie pour la formation qui réunit Antoine Baril (batterie), Gabriel Cyr (guitare), Alex Donati (voix et guitare), Francis Grégoire (claviers et direction musicale), Jean-Philippe Major (voix et guitare), Christian Pacaud (basse), Mathieu Pilote (instruments à vent) et Gabriel-Antoine Vallée (voix et guitare).

L’orgue du Palais

Prog Story a donné, jusqu’à maintenant, des spectacles à Chicoutimi, Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski et Sherbrooke. Il accueillera samedi la plus grande foule de sa jeune histoire.

L’orgue Casavant du Palais Montcalm sera même utilisé, par Francis Grégoire, lors des segments consacrés à Yes et à Emerson, Lake and Palmer.

Daniel Moisan indique que le spectacle, qui raconte une histoire, celle du rock progressif des années 70, n’a pas beaucoup bougé depuis le début.

« Il y a eu quelques petits ajustements, mais le répertoire est le même », a-t-il fait remarquer.

En ce qui concerne la qualité d’exécution, le directeur artistique et metteur en scène précise qu’elle était présente dès le tout premier spectacle à la Salle Jean-Paul-Tardif du Collège Saint-Charles-Garnier.

« J’ai eu l’impression lors de cette soirée qu’il s’agissait de leur 50e prestation. Je suis estomaqué à chaque concert », a-t-il laissé tomber.

Daniel Moisan n’en revient toujours pas que des amateurs de musique dans la cinquantaine et plus viennent à sa rencontre pour lui dire qu’ils ont pleuré durant le spectacle.

« Ce n’est pas arrivé une fois, c’est arrivé 100 fois. Je ne pensais pas que ça se pouvait. C’est hallucinant. Je ne pensais pas que ça irait chercher les gens autant que ça. C’est un spectacle où ils voient défiler leur jeunesse », a-t-il mentionné.

Des pourparlers sont en cours pour des concerts au Canada anglais, aux États-Unis et en Europe. Aucune date n’est arrêtée pour le moment.

« Ça va se faire », a fait savoir le directeur artistique et metteur en scène.