Annie Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, a accepté, pour une 2e année, la présidence d’honneur de la 28e soirée-bénéfice Terre et Mer du Club Kiwanis Québec, au profit des enfants dans le besoin, qui se tient ce soir au Manège militaire des Voltigeurs de Québec. Tous les profits de cette soirée iront directement aux enfants dans le besoin de la région. Le Club Kiwanis organise plusieurs événements annuellement : remise d’habits chauds pour l’hiver, ateliers de cuisine pour aider les enfants à préparer des collations, réalisation de jardins communautaires, etc.

Un gars de L’Ancienne-Lorette

Photo courtoisie

Félicitations à Érik Roby qui vient d’accéder à la direction des ressources humaines du Groupe Résidences des Bâtisseurs. Originaire de L’Ancienne-Lorette et demeurant à Lévis, M. Roby est un gestionnaire d’expérience en ressources humaines qui a mis ses compétences à contribution au sein d’une dizaine d’entreprises au cours des 22 dernières années. Il a notamment été responsable des ressources humaines pour 12 résidences du Groupe Réseau Sélection. Depuis 2003, le Groupe Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 13 résidences pour personnes retraitées partout au Québec. Il compte environ 600 employés et accueille près de 3000 résidents.

Distinction

Photo courtoisie

Bravo à Catherine Petitclerc, maître photographe agréée de L’Ancienne-Lorette, qui s’est distinguée lors du récent congrès national des photographes du Canada. Catherine a remporté le prestigieux prix de meilleure photo de la catégorie Portrait de groupe et a aussi été sélectionnée pour inclusion dans la Collection permanente 2019 des Photographes professionnels du Canada, avec deux photos, et a reçu une accréditation nationale dans la catégorie Portrait de bébés et enfants. On peut la joindre au 418 262-7091.

Depuis 170 ans

Photo courtoisie

Le 7e événement-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul, tenu récemment sous la coprésidence d’honneur de Pierre Dolbec, président, Dolbec international, et Michel Beaulieu, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, a permis d’amasser 65 000 $ pour soutenir la mission de lutte à la pauvreté de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui, chaque année, aide des milliers de personnes à se nourrir et à se vêtir, dont le quart sont des enfants. Depuis plus de 170 ans, la SSVP aide les gens de chez nous. En 2018, près de 27 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via ses 72 points de service. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Beaulieu, Claudette Hethrington, Jean Perron, Louise Barrette, Caroline Côté, Chantal Godin, Jacques Lefebvre, Pierre Hébert et Pierre Dolbec.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

André Guay et Denise Boulanger, de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Marié le 30 mai 1959, le couple a 8 enfants, 12 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Après 60 ans, ils s’adorent toujours autant. Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Photo courtoisie

Yann Latouche (photo), président d’EvenTouch avec Groupe Voyages Québec... Ghislain Bérubé, collectionneur et bénévole au Tournoi Pee-Wee de Québec, 70 ans... Roch Denis, ex-animateur (radio, télé), 62 ans... Jocelyne Bourassa, ex-golfeuse professionnelle, recrue de l’année 1972 de la LPGA, 71 ans... Jacques Boulanger, ex-animateur radio et chanteur, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 mai 2018. Gabriel Gascon (photo), 92 ans, homme de théâtre, de cinéma et de télévision... 2017. Elena Verdugo, 92 ans, actrice américaine... 2016. Tom Lysiak, 63 ans, ex-attaquant des Black Hawks de Chicago... 2016. Rick MacLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers... 2015. Joël Champetier, 57 ans, romancier québécois... 2005. Gérald LeBlanc, 59 ans, poète acadien... 1997. Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori (Harmonium).