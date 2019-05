Un repos qui fait du bien

La dernière rencontre de la série entre les Capitales de Québec et les Jackals du New Jersey a été remise à une date ultérieure en raison de la pluie abondante, ce qui a permis aux hommes de Patrick Scalabrini de bénéficier d’une soirée de repos, jeudi.

«On prend ce repos très positivement. On n’a pas eu de congé depuis le début de la saison qui, soyons honnêtes, a été très difficile. On a joué un bon match hier (mercredi) et on va bâtir sur celui-ci pour progresser», a noté le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini.

En effet, sa troupe a livré un effort remarquable mercredi soir face aux Jackals. Les lanceurs ont été efficaces et les frappeurs opportunistes. Une soirée au travail que Scalabrini veut voir plus souvent cette saison.

L’heure de la vengeance a sonné

Un peu plus tôt cette saison, les Capitales ont connu des ennuis face aux Boulders, signant une seule victoire en quatre matchs devant leurs partisans. Ils tenteront de tourner la page rapidement pour se remettre sur le droit chemin.

«Ç’a été une série très décevante pour nous. C’est une équipe qui n’est pas très expérimentée. Ç’a été comme une claque au visage pour nos joueurs. C’est le temps de prendre notre revanche», a lancé Scalabrini, qui misera sur des armes fraîches pour amorcer la série face aux Boulders.

Le lanceur d’expérience Karl Gélinas (1-1) sera au monticule pour les représentants de la Vieille Capitale, alors que le voltigeur de 30 ans Tyson Gillies soigne une blessure à l'ischiojambier et pourrait potentiellement être de retour au jeu en fin de semaine.

La chimie s’installe

Tellement il y a de nouveaux visages dans l’entourage des Capitales, c’était important pour Patrick Scalabrini de voir ses joueurs tisser des liens. Le premier voyage aux États-Unis permet à ses hommes d’être ensemble la majeure partie du temps.

«On apprend à se connaître un petit plus. Un voyage de la sorte permet de passer des moments ensemble et à souder les troupes», a remarqué le gérant des Capitales qui était assis bien confortablement dans l’autobus en direction de Rockland, jeudi soir.

Broshear à Trois-Rivières

Par ailleurs, Brandon Brosher a été libéré par les Capitales, mais il a aussitôt signé un contrat avec les Aigles de Trois-Rivières, tard mercredi soir. En huit rencontres sous les ordres de Scalabrini, le receveur de 24 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,222.