67 800$ pour la Fondation des maladies de l’œil

Plus de 150 invités se sont rassemblés à l’occasion du Tapis vert de la XIe Classique de golf de la Fondation des maladies de l’œil, le 13 mai dernier, qui se tenait au Club de golf Le Mirage de Terrebonne. Animé par la pétillante Anouk Meunier, l’événement visait à amasser des fonds pour permettre à la Fondation de poursuivre sa mission de soutien à la recherche sur les maladies de l’œil. Des invités spéciaux se sont joints à Mme Meunier, dont M. Christophe Perreault, président d’Essilor Canada, qui agissait à titre de président d’honneur de l’événement, le Dr Marc Hébert, président de la Fondation, chercheur et professeur à l’Université Laval, et Jonathan Fortin, d’Occupation Double en Grèce 2018, qui, à l’encan à la criée, a réalisé une vente record du chandail autographié de Jonathan Bernier, no 45 des Red Wings de Détroit.

Photo courtoisie

En plus de financer les efforts de recherche sur différentes maladies de l’œil, comme le glaucome, la dégénérescence maculaire et la cécité, la Fondation des maladies de l’œil est responsable de différents programmes, notamment du Programme Jeunesse Participe Pour Voir, qui s’adresse aux jeunes enfants moins nantis du Québec et qui couvre des examens de la vue et l’achat de lunettes. Depuis 13 ans, la Fondation a fait examiner les yeux de 28 000 enfants, distribué 7000 paires de lunettes et visité 225 écoles dans 80 villes.

►Informations sur la Fondation: fondationdesmaladiesdeloeil.org