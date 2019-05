Corey Hart: tout pour ses fans

Dans une longue entrevue accordée au Journal pendant les répétitions de la tournée Never Surrender, l’artiste montréalais a révélé que son spectacle, créé dans la foulée du lancement du EP Dreaming Time Again, se déclinera en plusieurs versions, selon la ville où il chantera.

« Je me mets dans les souliers des fans, je me demande ce qu’ils voudraient entendre, et je sais qu’à Québec et Montréal, ils aiment cette chanson. »

À son époque, pour poursuivre dans la même veine, les réseaux sociaux n’existaient pas non plus. Poussé par son entourage professionnel à enchaîner les publications, Corey Hart affirme avoir des « sentiments partagés » vis-à-vis de ce moyen de communication.

« Pourtant, plaide-t-il, quand j’ai dit ça, j’étais certain à 100 % dans ma tête. C’est comme un couple qui se marie et se dit que c’est pour la vie. Ils sont honnêtes sur le moment. J’ai appris ma leçon », avoue celui qui n’aurait pas repris la route sans le soutien de sa femme et ses quatre enfants.

Dérangeantes oreillettes

Quand il a appelé Le Journal, Corey Hart était en pleine répétition et se débattait avec ses oreillettes, un outil devenu essentiel pour les chanteurs, mais qui n’existait pas, il y a 32 ans. « Je suis un poisson sorti de l’eau, mais je vais m’habituer, j’imagine », a-t-il blagué en confessant son inconfort.

« Aux Juno Awards, j’avais de la misère. Quand je chantais Never Surrender, j’avais les deux oreillettes dans les oreilles, puis quand je suis allé faire Sunglasses At Night, j’en ai enlevé une parce que j’avais de la difficulté à bien m’entendre et je n’ai pas tout à fait bien chanté. Mais c’est pas grave (rires). »

Le conseil de Clapton

Photo WENN.com On l’oublie parfois, mais Corey Hart a côtoyé de grands artistes. Qu’on pense à Billy Joel et Eric Clapton, au début de sa carrière, et Céline Dion, pour qui il a écrit et produit des chansons dans les années 1990. Dans le lot, l’ex-Cream lui a fait une forte impression quand il avait joué de la guitare sur la chanson Jenny Fey, de l’album First Offense. « Il avait dit que j’avais plein de talent comme auteur et que je devais continuer d’écrire des chansons de haute qualité. » Si Clapton le dit...

Non à la pub

Corey Hart affirme avoir refusé des offres alléchantes de commandite de grandes marques de lunettes soleil à l’époque du succès Sunglasses At Night. Ray-Ban, dont il portait une monture dans le vidéo-clip de la chanson, était particulièrement insistante. La compagnie souhaitait même que Hart chante « I wear my Ray Ban at night » dans la pub. Pour le jeune Corey, c’était hors de question. « À 22 ou 23 ans, je voyais ça comme de la prostitution. Peut-être que j’ai été trop idéaliste », dit-il aujourd’hui, en songeant aux dollars qu’il a laissés sur la table.

Pas un mentor