Notre société occidentale s’enorgueillit de reposer sur la doctrine humaniste héritée de la Renaissance. C’est ainsi qu’elle a rejeté les traditions pour privilégier la laïcisation et la quasi-divinisation de l’être humain, lequel est érigé en valeur suprême. C’est d’ailleurs la philosophie humaniste, et la volonté de progrès moral dont elle se revendique, que le discours dominant promeut et que le système d’éducation distille à tous les niveaux.

Vulnérable

Par ailleurs, on dit que la grandeur d’une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Bébés et défunts appartiennent indubitablement à ce groupe.

Or, certains États américains permettent l’avortement sans restriction de temps, y compris pendant l’accouchement. Un gouverneur a même envisagé l’avortement « post-naissance » lorsqu’un bébé survit à une IVG. En Irlande, un site gouvernemental invite tout naturellement les femmes à jeter leur fœtus avorté... dans les toilettes !

Et que dire de Washington, qui vient d’autoriser une entreprise à utiliser les corps des défunts pour fabriquer du compost humain, lequel servira ensuite de vulgaire engrais. Être productif de son vivant est maintenant insuffisant. Il faut également être utile une fois mort.

Rebut

Certes, l’art d’Hippocrate est un humanisme et les progrès de la médecine ont permis d’allonger la vie. En revanche, on jette au rebut les bébés qui contrarient les plans et les dépouilles improductives, on confond avortement et infanticide, et on déshumanise le corps humain. La vie a perdu son caractère sacré, et la mort n’inspire plus aucun respect. La doctrine humaniste promettait un progrès moral, elle a plutôt créé une société pervertie où triomphent l’égoïsme et la culture du déchet.

En dépit de son vocable séduisant, la philosophie humaniste est cruellement dépourvue d’humanité. Même le respect le plus élémentaire lui fait défaut. Ne nous étonnons donc pas du traitement aussi indigne qu’indécent qui est réservé aux aînés dans nos CHSLD !