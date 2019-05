Décès par noyade de Maïté Viens: la coroner recommande une meilleure sécurité aux chutes Jean-Larose

Maïté Viens, cette jeune femme originaire des Îles-de-la-Madeleine et qui a péri dans les chutes Jean-Larose il y a deux ans, est décédée par noyade, selon les conclusions du coroner Me Andrée Kronström.

Le 21 mai 2017, la jeune femme de 21 ans avait tragiquement perdu pied près de la rivière qui mène aux chutes Jean-Larose, à Beaupré. Elle a été entraînée jusqu’au deuxième bassin des chutes, où son corps a été enseveli sous une quinzaine de pieds de terre.

Dans son rapport, Me Kronström recommande à la Société de sauvetage du Québec de déployer, de concert avec la Station Mont-Sainte-Anne, un ensemble de mesures pour mieux sensibiliser et informer la population sur les dangers de l'eau vive en lien avec les activités qui se déroulent à proximité de la rivière Jean-Larose.

Elle recommande également d’interdire l’accès aux sentiers des chutes lorsque le site est fermé ou lors de crues importantes et de concevoir un guide d'aménagement et d'exploitation afin de parfaire notamment la signalisation et les règles de sécurité.

