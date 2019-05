Éclats de poivre

Parce que les grains de poivre éclatent de saveurs aussitôt qu’ils sont moulus, optez pour un moulin au moment ­d’assaisonner vos plats !

Moulin vintage

Photo courtoisie

Le bois d’hévéa au fini vintage et la silhouette concave de ce ­moulin à poivre York de Trudeau lui confèrent une allure rétro. Haut de 12 cm, il est doté d’un bouton de réglage de la mouture, ainsi que d’un broyeur en zinc résistant à la corrosion. Aussi disponible en noir ou fini marbre (bois de hêtre).

Tourner et poivrer

Photo courtoisie

En quelques tours de ­manivelle, faites ressortir les saveurs des grains de poivre qui ­rehausseront aussitôt vos ­créations culinaires, avec ce moulin Easy Grind de la ­collection Stress Less de ­Trudeau. Sa légèreté, son ­ergonomie, son mécanisme en acier au carbone robuste et sa poignée au fini doux ­combleront les amateurs de poivre qui en mettent partout !

Moulin automatique

Photo courtoisie

Parce qu’il fonctionne à piles, ce moulin Cole & Mason ne requiert aucun effort. Appuyez simplement sur le bouton et le poivre fraîchement moulu en sortira aussitôt. Il s’utilise donc d’une seule main ! Ce moulin est muni d’un ­mécanisme en acier trempé au carbone et d’une pratique petite lampe.

Naturel et minimaliste

Photo courtoisie

Le moulin à poivre Peugeot Châtel de 21 cm, au design minimaliste et naturel, est fabriqué en bois de noyer ou en bois de merisier, dont le veinage, les nœuds et la couleur sont très prisés. Il suffit de tourner son écrou pour modifier la mouture des grains de poivre. Plus il sera serré, plus la mouture sera fine. Son mécanisme en acier est garanti sans limitation de durée.

Poivrer en couleurs

Photo courtoisie

La gamme de ­moulins Le Creuset compte un ­nouveau modèle ! Il s’agit d’un moulin de 30 ­cm de ­hauteur (mouture fine ou ­grossière réglable), doté d’un broyeur en céramique robuste et résistant à la corrosion. Il créera tout un effet à table, peu importe la couleur qu’il ­arborera entre les sept teintes proposées ! Le modèle de 20 cm, pour sa part, est disponible en 15 couleurs.