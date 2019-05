En Russie, une «star» des réseaux sociaux rajeunit le débat sur le goulag

Il fait -55 degrés Celsius. Au milieu d’un paysage enneigé, Iouri Doud, un célèbre Youtubeur russe, présente son périple au coeur de « la citadelle des crimes staliniens » : la Kolyma, dans l’extrême nord-est de la Russie.

Publiée fin avril, sa vidéo a depuis dépassé les 14 millions de vues, un succès inattendu qui a ravivé les discussions sur la mémoire du goulag en Russie, où la jeunesse est souvent considérée comme indifférente aux pages troubles de l’histoire du pays, volontiers minimisées par le Kremlin.

Sur les réseaux sociaux, Iouri Doud, 32 ans, s’était jusqu’alors illustré par ses interviews décontractées avec des politiques et des artistes de tous bords. C’est la première fois qu’il aborde frontalement un sujet aussi polémique.

« Toute ma vie, mes parents m’ont dit : +Fais gaffe, n’attire pas l’attention (...) Nous sommes des gens simples », raconte-t-il au début de cette vidéo de plus de deux heures sous-titrée en anglais.

« Je me suis toujours demandé d’où venait cette peur chez les anciens. Pourquoi craignent-ils que le moindre acte de courage entraîne un châtiment ? Mon hypothèse, c’est qu’elle est née au siècle dernier », poursuit Doud. « Et l’une des origines de cette peur, c’est la Kolyma. »

À partir des années 1930, cette région devint l’un des centres du système concentrationnaire stalinien : selon les estimations, au moins un million de travailleurs s’épuisèrent dans ses mines et ses camps. Des dizaines de milliers y trouvèrent la mort lors d’une tragédie immortalisée par les « Récits de la Kolyma » de Varlam Chalamov, l’un des deux grands écrivains du goulag avec Alexandre Soljenitsyne.

« Fractures mentales »

Pour Irina Chtcherbakova, membre de l’ONG Memorial qui documente ces crimes et subit une forte pression des autorités, le Youtubeur a su capter l’attention avec un lieu « emblématique ».

« Les Russes savent que c’est un endroit lointain lié à des événements terribles, même s’ils ne savent pas toujours pourquoi », indique Mme Chtcherbakova, ajoutant que la notoriété de Iouri Doud et ses « questions naïves » en faisaient un guide idéal pour un public néophyte.

Son voyage à la Kolyma est parsemé d’entretiens avec des historiens, des jeunes de la région et des proches d’anciens prisonniers, dont la fille du fondateur du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev.

Comme le raconte Doud, l’idée lui est venue après la publication en octobre d’un sondage affirmant que près de la moitié des Russes âgés de 18 à 24 ans n’avaient jamais entendu parler des répressions staliniennes.

« La Terreur est bien mentionnée dans les manuels scolaires », explique Natalia Zorkaïa, chercheuse au centre indépendant Levada, « mais ce sont des questions délicates qui sont très souvent écartées ».

Sous la présidence de Vladimir Poutine, le Kremlin et les médias publics ont développé une vision de l’histoire centrée sur les réussites de l’Union soviétique, en particulier sa victoire contre l’Allemagne nazie.

«C’est une bouillie dans le cerveau des jeunes. Staline est présenté comme le +père+ de la victoire, mais aussi comme l’auteur de la grande terreur. Cela crée des fractures mentales», commente Irina Chtcherbakova, qui intervient régulièrement dans des établissements scolaires.

«La question du prix humain de la victoire est exclue de l’espace public et l’école ne peut pas compenser, même avec de bons professeurs», regrette pour sa part Natalia Zorkaïa.

Figure de Staline

Entre répulsion, nostalgie, patriotisme et mythes forgées par la propagande : les points de vues exprimés dans le documentaire de Doud permettent de mieux comprendre le rapport complexe des Russes à Staline.

Dans une tribune, le sulfureux écrivain Zakhar Prilépine a accusé le Youtubeur de mettre de côté «les 20 millions» de Soviétiques tués par les nazis, alors que la Kolyma avait, selon lui, «des explications logiques» et comptait «beaucoup de tueurs et de vrais espions».

«Nos enfants veulent se rappeler du mauvais», a réagi M. Prilépine, accusant Doud de vouloir donner aux Occidentaux une image négative des Russes.

Pour la chercheuse Natalia Zorkaïa, la majorité de la jeunesse reste néanmoins «indifférente» à ce débat : «seule une petite partie soutient par exemple l’opposant Alexeï Navalny, manifeste et réfléchit à cela».

«Mais cette vidéo peut signifier un intérêt plus fort pour le passé», ajoute-t-elle. «La prochaine génération comprendra peut-être que les racines de nombreuses choses qui se passent aujourd’hui, dans notre régime de plus en plus répressif, se trouvent à l’époque stalinienne».